Anna Elisa Fontana è morta a 48 anni dopo 2 giorni di agonia Il compagno le aveva dato fuoco

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 25 settembre 2023) Èoggi, lunedì 25 settembre 2023,, la donna di Pantelleria a cui era statodalOnofrio Bronzolino. Ricoverata al Centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo, la donna non ce l’ha fatta:riportato, infatti, ustioni gravissime sul 70% del corpo., una dipendente di una struttura alberghiera di 48, era stata cosparsa di benzina da Bronzolino venerdì sera, al culmine di un litigio,diché l’uomo, un operaio edile di 52, lee si era allontanato in macchina. La donna era in seguito corsa verso il bagno ed era entrata nella doccia. Poi, ...