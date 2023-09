Diana in Love

Sono voluto andare oltre la Storia ufficiale e raccontare un 'what if' a partire dal fatto chenon è mai stata " a quanto sappiamo in California " così come la vediamo nel mio film. Abbiamo ...... Cabaret , uno spettacolo che è un inno alla libertà che vedrà Brachetti insieme aDel Bufalo.anche sulla nuova produzione dei Motus che si ispira alla celebre gothic novel Frankenstein (a...

Diana Ross e le Supremes, trio musicale rivoluzionario del soul e blues americano La Gazzetta del Mezzogiorno

Diana Ross canta gli auguri a Beyoncé sul palco di Los Angeles Cosmopolitan

Her doting partner happily declared he’d designed the jewellery himself, using a dazzling main stone from Botswana and, in a moving touch, two smaller diamonds from the collection of his late mother, ...Giulio Greco nota: “Quando ho visto Shanti truccata come Diana sul set è stata una grande emozione vista la somiglianza con Diana, non solo fisica, ma anche dal punto di vista del movimento e della ...