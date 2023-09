Selvaggia Lucarelli affonda “Chi l’ha visto?” | “Cosa non torna nella storia di Adamo Guerra”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 23 settembre 2023):Da giorni non si parla che di, l’uomo che dieci anni fa scappò in Grecia dopo aver finto il suicidio. Rappresentante di articoli casalinghi, lasciò Imola e si imbarcò su un traghetto dal porto di Ancona lasciandodisperazione i genitori, l’ex moglie Raffaella Borghi con cui era in ottimi rapporti e le due figlie nate dalla loro unione che all’epoca dei fatti avevano 12 e 16 anni.lasciò tre lettere in cui faceva intendere di avere intenzione di farla finita. Raggiunto in Grecia dall’inviato di “Chi?”, l’uomo ha reagito in malo modo. “Spegnete tutto e andate via. Andate via, io non sono qui. Voi non mi avete trovato. Andate via subito e la ...