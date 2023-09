“Ormai studiare è un lusso Meloni e Valditara bocciati su tutta la linea” Parla la deputata 5 Stelle | Orrico | “Situazione insostenibile | soprattutto al Sud”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 settembre 2023) L’anno scolastico è iniziato e come sempre ci troviamo are degli istituti che cadono a pezzi, delle classi pollaio e del caro libri. Anna LauraM5S e membro della commissione Cultura della Camera, secondo lei in Italia è ancora garantito il diritto allo studio oppure sta diventando ‘un bene di’? “è già un. Il potere d’acquisto delle famiglie è corroso dal caro bollette, dai tassi impazziti dei mutui, dal lavoro povero, dall’aumento generalizzato dei prezzi dei beni di consumo. Senzare della voragine di nuovi e vecchi fragili privati del Reddito di cittadinanza. Eppure, sosteneva Rita Levi Montalcini, ‘la scuola è di tutti e per tutti’. A lei, oggi, sembra così?”. Il Movimento 5ha presentato una ...