...edilizio in Germania e in altri paesi europei è missione complicata.' Così in una nota il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo, che prosegue: '...Per Angelo, poi 'la proposta diè criminogena perché, come è sempre accaduto quando si sono annunciati condoni edilizi, causerà una forte ripresa dell'abusivismo edilizio'. Il ...

Bonelli: “Salvini vuole ancora sanare reati edilizi, è una proposta criminogena” Globalist.it

Condono edilizio, Salvini apre a sanatoria per "piccole irregolarità" Adnkronos

Fanno discutere le parole del vicepremier a un evento di Confedilizia. Il Pd: «Meloni e Giorgetti sono d’accordo» ...“La proposta di Salvini di oggi è criminogena perché, come è sempre accaduto quando si sono annunciati condoni edilizi, causerà una forte ripresa dell’abusivismo edilizio. Chi propone di sanare reati ...