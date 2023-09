Grande Fratello | riassunto e nomination della quarta puntata | chi è a rischio

Leggi su today

(Di venerdì 22 settembre 2023) Siamo entrati nella terza settimana di messa in onda e le maschere delsono appena saltate. È bastato un semplice giocobottiglia per far scoppiare una vera e propria rissa verbale mettendo in crisi gli equilibricasa. Beatrice Luzzi dovrà rispondere alle parole dei...