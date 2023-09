LIAM LAWSON NON SAREBBE FELICE COME PILOTA DI RISERVA NEL 2024

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 settembre 2023)ha impressionato i fan della F1 di tutto il mondo da quando ha debuttato a Zandvoort, soprattutto dopo aver ottenuto i suoi primi punti in assoluto a Singapore la scorsa settimana. Ma ha impressionato le persone giuste?ha iniziato la sua carriera in F1 da sole tre gare e ha superato le aspettativesostituto di Daniel Ricciardo. È entrato in un’Alfa-Tauri che non ha funzionato per tutta la stagione 2023 e l’ha presa per le briglie. Nel suo breve periododi Formula 1, ha corso in condizioni di asciutto, misto a slick, misto a inters e pioggia battente ed è riuscito a finire appena fuori dai punti sia a Zandvoort che a Monza. Singapore è stato il banco di prova più importante per, un circuito impegnativo dal punto di ...