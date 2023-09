Grillo a Roma mostra una maglia gialla sul reddito universale dal balcone della sede M5s

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe, oggi a, ha esposto una magliettasuldaldel Movimento 5 stelle e, ironicamente, ha urlato ai cronisti: “Italiani!”. “Dream is basic income to free everyone from money slavery, eradicate poverty in our world!” è il testo sulla t-shirt esposta da. Il fondatore M5s ha incontrato sia Roberto Fico che Virginia Raggi. Dopo aver pranzato con i due si è diretto verso ladel Movimento, dove ha incontrato alcuni parlamentari. Parlando con i cronisti ha detto: “Fate domande a cui non ho risposte. Tutti offrono soluzioni. I problemi si risolvono quando passano di moda”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.