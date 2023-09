Grande Fratello | Massimiliano Varrese affronta Beatrice Luzzi | Quando parli sei tagliente VIDEO

Non c'è pace per Beatrice Luzzi nella Casa del. La concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5 si è infatti resa protagonista di un duro confronto con Massimiliano Varrese in cui non è riuscita a trattenere le ...Come Sentimenti IV fu capace di trasformare un rigore alArnaldo, Sentimenti II. ("Era ... dall'alto del suo metro e 94, sovrasta di 24 centimetri il piccoloeroe nazionale della ...

Claudio Roma litiga con Fiordaliso al GF: Hai il doppio dei miei anni, puoi anche andare a casa Fanpage.it

Tale e Quale Show, Alex Belli: "Non mi riconoscerete! Il Grande Fratello Sono rimasto stupito perché..." ComingSoon.it

Una trovata degli autori del reality ha scatenato il putiferio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tra liti e pianti, si scoprono i primi altarini.Ciro rincuora Beatrice e le dimostra il suo supporto, mentre Rosy commenta positivamente il comportamento di Giselda ...