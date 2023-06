(Di venerdì 9 giugno 2023) Laè una delle arterie più attese dai pendolari che sono costretti tutti i giorni a spostarsi per raggiungere la Capitale o il Capoluogo pontino per motivi di Lavoro. è di queste ore la notizia dell’0k’ da partealla delibera per la realizzazione dell’che andrebbe a rispondere alle esigenze di tanti automobilisti. La soddisfazionedeputataLega Giovanna Miele “Grande soddisfazione per la delibera – ha dichiarato in una nota la deputataLega, Giovanna Miele – approvata dallache prevede una variazione di bilancio per il triennio 2023-2025 a favoremessa in opera e definizione...

...verso, attualmente chiusa. Per le brevi percorrenze Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Fabro , proseguire sulla provinciale umbro - casentinese per rientrare poi inalla ......Fabro in ingresso verso. Per le brevi percorrenze Autostrade consiglia di uscire ala stazione di Fabro , proseguire sulla provinciale umbro - casentinese per rientrare infine in...... per la vicinanza cone per la centralità nella dorsale adriatica, l'Abruzzo è da sempre penalizzato sul tema trasporti: continua a non avere l'Alta velocità ferroviaria e ha un', la ...

Autostrada Roma-Latina: arriva l”Ok’ della Regione Lazio Il Corriere della Città

FERROVIA ROMA-PESCARA, FEDELE E DI GIROLAMO (M5S) :”MARSILIO E GOVERNO MELONI HANNO ILLUSO GLI ABRUZZESI, ADESSO DIANO SPIEGAZIONI” “Apprendiamo dagli organi di stampa che, nonostante le numerose rass ...PESCARA – “Non c’è alcuna rinuncia del Governo al progetto di velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara”. Ad assicuralo è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che dopo le notizie rela ...