Coppia gay aggredita a Pavia | “Femminucce vi uccido | fate schifo”

(Di giovedì 8 giugno 2023) A pochi giorni dal caso dei due ragazzi che sono stati aggrediti in un fast food di Pesaro per essersi baciati, ieri c’è stato l’ennesimo episodio di omofobia. Il creator Luca Wegan era in stazione ainsieme al suo ragazzo, Nicolas, quando un uomo ha iniziato ad insultarli dal nulla. Prima la solita lista di offese omofobe e poi sono arrivate le minacce ‘, gay di m….. volete vedere come vi uccid0?!”. I due ragazzi sono scappati, ma l’uomo ha continuato ad inseguirli urlando loro di tutto. Nessuno per strada ha aiutato lae anche di questo è dispiaciuto Luca, che si è sfogato in una serie di storie sul suo profilo Instagram.alla stazione di: “Nessuno ha cercato di aiutarci, come se fosse una scena del tutto normale”. “Sono abbastanza ...