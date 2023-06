(Di giovedì 8 giugno 2023)intende davvero disfarsi dell’dei? Dopo un inizio più o meno incoraggiante, glidel reality di Canale 5 condotto dasono rimasti sempreni. Tanti ritiri, numeri non soddisfacenti ed un atteggiamento poco “collaborativo” da parte della conduttrice avrebbe portatoa valutare in maniera sempre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ma cosa, in particolare, non sarebbe andato giù all'ad di Mediaset Si parla die costi troppo elevati, ma anche di un atteggiamento da parte di Ilary Blasi che non sarebbe stato ...La leadership di Licht era stata contestata all'interno della rete dopo la Town Hall con Donald Trump, il cui formato era stato ampiamente criticato, emolto; poi, decisivo e' stato ...che non sono stati mai cosìnegli ultimi venti anni. L'ospitata di Trump Ad alimentare il senso di sfiducia nei confronti dell'azienda da parte dei telespettatori e colleghi giornalisti ...

Cairo: Non è l'Arena chiuso per i bassi ascolti. Poi la bomba su Gramellini Affaritaliani.it

Bassi ascolti Isola dei Famosi: Ilary Blasi via da Mediaset Cosa non andrebbe giù a Pier Silvio Berlusconi, le indiscrezioni.Bilancio di fine stagione per la Serie A, quando manca all’appello solo lo spareggio per evitare la Serie B tra Spezia e Verona. E sono imminenti Fiorentina-West Ham (tra poche ore) per la Conference ...