Movida selvaggia | arriva la condanna della Cassazione “Danni alla salute per troppo rumore? I comuni paghino

(Di lunedì 5 giugno 2023) Una piaga diffusa, quellamolesta, che ha subito un duro colpo dSuprema Corte, che hato il Comune di Brescia al risarcimentoin favore di una coppia, per le immissioni dinella propria abitazione Segui su affaritaliani.it

Schiamazzi, cori da stadio, musica alta durante le ore piccole. Cinquanta cittadini non ne possono più e hanno scritto alla Rai. Non si tratta della solita storia di. A protestare sono i residenti di via Asiago, quartiere Della Vittoria. Al numero 10 c'è la storica sede proprio della Rai. Da qui ogni mattina lo showman più amato d'Italia, Fiorello ...Larischia di costare cara ai Comuni italiani. Che secondo una sentenza della Corte di Cassazione sono tenuti a risarcire i residenti disturbati dagli schiamazzi del popolo della notte. ...Post - lockdown, i residenti del Celio avevano presentato un esposto contro la 'mala -' e ora le associazioni dei cittadini sono pronte a tornare sul piede di guerra, minacciando altri ricorsi.

Movida selvaggia, allarme dei sindaci per i ricorsi: dopo la Cassazione i Comuni temono un effetto a catena ilmessaggero.it

Riascolta Si riaccende il dibattito sulla "movida" di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Dalla Corte di Cassazione arriva la sveglia al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’amministrazione comunale.