Marotta | «A Istanbul con onore e orgoglio Merito di tutta l’Inter»

... forte e profondo, sta avendo la meglio sul corteggiamento die Ausilio. Del resto, lo ... Tutto comunque si deciderà dopoGià detto e ribadito in varie occasioni: l'estate scorsa, è stata una prodezza di&Ausilio ... Road toPer quale motivo non dovrebbe essere lui il titolare diaccanto all'intoccabile Lautaro ... l'ennesimo parametro zero nel mercato della creatività (e necessità) di Zhang e

Inter, Marotta: "Istanbul motivo d'orgoglio, ce la giocheremo fino in fondo" Eurosport IT

Nuovi contatti tra Chelsea e Inter, un ritorno di fiamma per Marotta, che per la sessione di calciomercato punta a un pupillo ...Indubbiamente la conquista della finale di Champions ha posto delle nuove esigenze per la squadra nerazzurra. L'Inter della stagione 2023-2024 dovrà essere una squadra ancora più competitiva di quella ...