(Di lunedì 5 giugno 2023)si esprime sulla probabile formazione dell’nelladi Champions League (vedi focus). Secondo l’ex calciatore,venuto a “La Domenica Sportiva”, Inzaghi dovrebbesu. FORMAZIONE DA– Fulviodice la sua sui potenziali dubbi di Simone Inzaghi per ladi Champions League: «Chi dovrebbe schierare l’contro il Manchester City? Io direi la formazione, vincente, che ha già giocato in Europa. Metterei Edindall’inizio e poi durante la partita farei entrare Romelu Lukaku. Henrikh Mkhitaryan? Un giocatore che sta fermo venti giorni non può giocare una partita così. Farei giocare Marcelo...

... "Meriti da condividere per davvero" Nel rispondere alle domande di Fulvio, Pizzul va poi ... eguagliati Juventus 2018/19,2006/07, Fiorentina 1955/56 e Torino 1947/48. Lo scudetto è ...A giudicare dalle quote , ai nerazzurri servirebbe un miracolo: "Nel calcio i miracoli non esistono dice peròe trovo le quote di City -eccessivamente sproporzionate. Certo, in ...Gran finale il 10 giugno a Istanbul, con Manchester City ea contendersi la Champions. Quante possibilità hanno le italiane Qui ne abbiamo parlato con Fulvio, in questo articolo ...

Collovati: «Inter, in finale te la giochi! Puntare su Dzeko e Brozovic» Inter-News.it

Intervistato dal Corriere della Sera, Fulvio Collovati dice la sua sul possibile impiego dello slovacco nelle ultime due gare ...Per Fulvio Collovati la finale di Champions League tra Manchester City ed Inter sarà una partita equilibrata dove conteranno molto gli episodi ...