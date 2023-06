BALLANDO CON LE STELLE | NUNZIA DE GIROLAMO | “IO IN GIURIA? NO GRAZIE!”

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 3 giugno 2023) Fervono i preparativi per la diciottesima edizione dicon le, il dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, che ripartirà in autunno. In queste settimane, Milly Carlucci è alle prese con i casting dion The Road, alla ricerca non solo di maestri ma anche di ballerini percon Te, il torneo che ha come protagoniste le persone comuni. Nelle ultime settimane sono stati diffusi vari rumours riguardanti i protagonisti delladicon le: si sono fatti i nomi di Barbara D’Urso, Luisella Costamagna, Francesca Fagnani eDe. Barbara D’Urso non sarà coinvolta nello show di Milly Carlucci: ritornerà a settembre confermatissima con una nuova edizione di Pomeriggio Cinque. ...