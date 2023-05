Torino | Karamoh | ‘Contro l’Inter è troppo importante vincere’ | Serie A

(Di mercoledì 31 maggio 2023) 2023-05-31 19:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Yannnella giornata di ieri ha rinnovato il proprio contratto con ilper altri due anni. Ai microfoni diChannel ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo obiettivo raggiunto: “Il rinnovo è moltoper me, per la mia famiglia e per tutti. Voglio dire grazie al mister, al direttore che mi ha chiamato all’ultimo giorno di mercato, ma anche un grazie al presidente e a tutti i miei compagni”. “In cosa sono migliorato? Adesso sono un uomo vero. Parlando di tattica e tecnica devo dire che sono stato aiutato dalla squadra, dopo l’infortunio che avevo avuto nel 2020 avevo perso la fiducia. Ho fatto molto bene negli ultimi quattro mesi, sono contento ma non voglio fermarmi qui, voglio ...

. "Adesso c'è un nuovo". L'attaccante delche ieri ha rinnovato il contratto per altri due anni traccia il bilancio di una stagione che per lui è già ampiamente positiva. "E' una firma importante per me, ...Ilè pronto già a guardare al futuro e sarebbe intenzionato a prolungare il contratto a YannickIlè pronto già a guardare al futuro e sarebbe intenzionato a prolungare il contratto a Yannick. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il francese è pronto a restare in ...In taglio alto un 'Daje Roma' di incoraggiamento, mentre non manca anche spazio ale al rinnovo d. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 31 ...

TORINO, RINNOVO PER KARAMOH FINO AL 2025 - Sportmediaset Sport Mediaset

Yann Karamoh ai microfoni di Torino Channel ha commento il rinnovo del contratto: "Grazie a Juric, Vagnati, Cairo e i compagni" ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...