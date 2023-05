PlayStation Plus | i giochi gratis di giugno 2023!

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nelle scorse ore, Sony ha svelato iper gli abbonati alEssential di2023: l’estate è finalmente alle porte, quali sono i primi, piccoli regali di casa? Stiamo per entrare in uno dei mesi più caldi dell’anno, sia dal punto di vista climatico sia da quello delle uscite videoludiche. Questo mese potremo contare su produzioni del calibro di Diablo IV, Street Fighter 6 e Final Fantasy XVI, giusto per citarne alcuni. E nel mentre abbiamo da poco potuto assistere al (parzialmente deludente)Showcase, Sony, nelle scorse ore, ha svelato igratuiti del prossimo mese per tutti gli abbonati, anche al livello base del suo servizio, il...

