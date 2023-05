LIVE – Cesena-Vicenza 0-0 | Playoff Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ladi, match del Dino Manuzzi valevole per il secondo turno della fase nazionale deidel campionato italiano di. I bianconeri, dopo la gara di andata, vanno a caccia della vittoria per qualificarsi alle semifinali. I biancorossi vincitori della Coppa Italia di categoria, però, hanno intenzione di dare battaglia fino alla fine. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 31 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV IL REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

Si riparte dopo lo 0 - 0 dell'andata al Menti: ilpassa il turno con una vittoria o un pareggio, mentre il Vicenza è obbligato a vincere.(3 - 4 - 1 - 2): Tozzo; Ciofi, Pestia, ...Le probabili formazioni di- Vicenza(3 - 4 - 1 - 2) Tozzo; Prestia, Ciofi, Silvestri; Adamo, De Rose, Saber, Mercadante; Chiarello; S. Shpendi, C. Shpendi. All. Toscano. VICENZA (4 - 2 ...... 31 maggio, alle 21 in piazza Tre Martiri ci sarà il concerto' Seguendo Te: ripercorrendo le ... Cammino di Sant'Antonio, L'Umana Dimora, sedi di Rimini e Forlì -, I Cammini di Francesco in ...

Calcio C, diretta Cesena-Vicenza 0-0 live Corriere Romagna

CESENA. Questa sera all’Orogel Stadium Dino Manuzzi in campo il ritorno del Secondo Turno dei Playoff Nazionali di Serie C, il Cesena ospita il Vicenza, si riparte dallo zero a zero dell’andata.Prima gara da dentro o fuori della stagione per il Cesena, che alle 20.30 riceve il Vicenza. Un rientro importante a testa in attacco, con Corazza titolare ...