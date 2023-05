Calciomercato Inter | Colidio non rientrerà nell’operazione Retegui

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Secondo quanto riportato da Tyc Sport ci sarebbe stato un incontro trae Tigre per: ancora nessuna offerta ufficiale ma non...

Commenta per primo Cresce la fiducia dell'Miami per Lionel Messi . Lo assicura il quotidiano argentino Olé , che rivela i dettagli dell'offerta presentata dalla franchigia della MLS: un contratto di quattro anni al massimo ingaggio ...L'importante è portare a casa la Coppa!'Dzeko e Lukaku, quale futuroI conti si faranno dopo la finale di Istanbul, è chiaro, ma l'deve già buttare un occhio alla sessione di...Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva dicon ogni probabilità è quello di Leo Messi . Il fuoriclasse argentino è in scadenza di ...quota l'ipotesi, che ...

"Sono stato invitato dall'UEFA, andrò assolutamente ad Istanbul. Ovviamente sono milanista, ma per la città di Milano e per il calcio italiano fa benissimo che una squadra italiana possa giocare una ...Ad un passo un rinnovo a sorpresa per il Milan, la dirigenza sta lavorando per prolungare il contratto di un'altra stagione.