Verona-Empoli 1-1 | Hellas beffata da Stojanovic e Magnani

(Di domenica 28 maggio 2023) I padroni di casa al Bentegodi vengono raggiunti in pieno recupero dai toscani Ilnon va oltre l’1-1 in casa con l’. I padroni di casa al Bentegodi vengono raggiunti in pieno recupero dai toscani e rimandano la possibilità di salvezza agli scaligeri negli ultimi novanta minuti della Serie A. Con questo pareggio l’sale a 42 punti mentre l’si porta a 31 al pari dello Spezia al terz’ultimo posto e nell’ultima gara stagionale affronterà il Milan a San Siro mentre lo Spezia se la vedrà con la Roma all’Olimpico. Ilpassa in vantaggio con un gol di Gaich al 61?. L’attaccante su una respinta di Vicario su un tiro di Ngonge, tocca il suo primo pallone e di piatto con il destro le mette in rete il gol dell’1-0. Ilsfiora il raddoppio ancora con Gaich ...

Commenta per primo Intervistato al termine di, finita 1 - 1 per mano anche di un suo gol, Petar Stojanovic ha parlato così ai microfoni di Dazn : Una partita dura perché sapevamo quanto ilvolesse vincere. Ma anche noi ...Commenta per primo- Empol 1 - 1 Vicario 6,5: pochi gli errori in una gara giocata in modo attento e con buona ... Zanetti 6,5:deciso fino all'ultimo, cambi eseguiti nel momento opportuno.VIDEO La cronaca diLa domenica si apre con il match delle 12.30 traed, finito 1 - 1. Il primo tempo si chiude senza reti, con qualche buona occasione per Ngonge e ...

Petar Stojanovic, centrocampista dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari con il Verona: "Una partita difficile perché sapevamo cosa voleva dire la vittoria del Verona. Ma ...Le parole dell'allenatore del Verona Zaffaroni al termine della partita contro l'Empoli Termina in pareggio il match tra Verona e Empoli, con il gol di Stojanovic nei minuti finali di gioco a ...