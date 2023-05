Piazza Loggia | commemorata la strage di 49 anni fa

Con gli otto rintocchi delle campane, tanti quanti le vittime, si sono aperte ina Brescia le celebrazioni del 49esimo anniversario della Strage del 28 maggio 1974 in cui morirono 8 persone e ne rimasero ferite 102. Alle 10.12 di quella mattina una bomba esplose ...Per la Stage didella, "il Paese ha un debito di riconoscenza verso la Città di Brescia, colpita per manifestare la sua opposizione irriducibile all'eversione". Lo ha detto il presidente della ...10.07, Mattarella: Paese ferito "8 persone uccise. Oltre 100 ferite. La città di Brescia sconvolta. La Repubblica ferita. Tanto sangue innocente fu versato la mattina del 28 maggio 1974 in ...

Fiori, bandiere e memoria: in piazza Loggia il ricordo delle vittime della Strage Giornale di Brescia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Iscritto al Msi, poi passato a Ordine Nuovo e anche informatore del Sid con il nome in codice di Fonte Tritone. Poi la sua condanna per la strage di Brescia ...