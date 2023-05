Lazio all’ultimo minuto fa fuori la Cremonese | 3-2

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 maggio 2023) – Che partita, ragazzi! Primo tempo tutto, che ne fa due alla, che appare rassegnata, anche se fa il possibile per non soccombere alla preannunciata goleada. Al 4’è Hysaj a portare lain vantaggio con l’assistenza speciale di Ciro Immobile che gli ha fatto omaggio di un passaggio millimetrico, col pallone finito alle spalle del portiere Sarr (che non è parente di Sarri, per chi non lo avesse capito). Il secondo gol arriva al 37’ e porta la firma di Milinkovic Savic. Il cross perfetto dalla destra è di Pedro, il gol è del “sergente” che anticipa Bianchetti e con morbida eleganza fa secco Sarr. Per fortuna degli spettatori – 60mila all’Olimpico – il secondo tempo ha visto gli ospiti decisi a vendere cara la pelle. Mentre i biancocelesti – per la verità avevano un completino nero, o forse ...