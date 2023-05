L' arrivo di Roglic a Roma | oggi la premiazione con la maglia Rosa dal Presidente Mattarella

(Di domenica 28 maggio 2023) Primozè atterrato acon il team Jumbo - Visma per la 21esima ed ultima tappa del Giro d'Italia 2023. Lo sloveno correrà con laconquistata ieri con la splendida vittoria nella ...

Primozè atterrato a Roma con il team Jumbo - Visma per la 21esima ed ultima tappa del Giro d'Italia ... All'verrà premiato dal Presidente della Repubblica Sergio ...... conai Fori Imperiali attorno alle 18,45. Sotto il profilo della viabilità, quindi, divieti ... Leggi anche Giro d'Italia 2023, oggi l'ultima tappa a Roma Giro d'Italia 2023,vince 20esima ...L'orario di partenza è alle 15,30 conintorno alle 18,25. In effetti la tappa conclusiva è ... Il trionfo di Primozè stato di quelli che si fanno ricordare nelle cronache perché vinto ...

Ordine d'arrivo Giro d'Italia 2023, tappa di oggi: Roglic vince la cronoscalata e conquista la maglia rosa! Thomas crolla OA Sport

In maglia rosa c’è Primoz Roglic, autore del ribaltone sabato con la trionfale vittoria nella cronoscalata del Lussari. Secondo, a 14”, Geraint Thomas (Gb, Ineos-Grenadiers). Terzo a 1’15” Joao Almeid ...Siamo giunti all'epilogo della 106a edizione del Giro d'Italia: oggi ci sarà la grande festa a Roma con l'ultimo arrivo in volata e la passerella in rosa di Primoz Roglic, vincitore della cronometro d ...