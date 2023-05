Al Nassr di Cristiano Ronaldo beffato | Al Ittihad campione d' Arabia!

...Ronaldo invece viene beffato in Arabia Saudita. Con una giornata di anticipo l'Al ...campo dell'Al Feiha e conquista il titolo nella Saudi Professional League davanti proprio all' Aldi ......da fare perRonaldo , l' Al - Ittihad ha vinto il campionato saudita dopo la vittoria per 0 - 3 sul campo dell' Al - Feiha . I campioni d'Arabia hanno staccato di 5 punti l' Al -di ...Così l'attaccante dell'Al -Ronaldo a Saudi Sports Channel.

ARABIA SAUDITA - Se Messi festeggia il titolo in Francia con il Psg e uno storico record europeo, Cristiano Ronaldo invece viene beffato in Arabia Saudita. Con una giornata di anticipo l'Al Ittihad, f ...Niente da fare per Cristiano Ronaldo, l'Al-Ittihad ha vinto il campionato saudita dopo la vittoria per 0-3 sul campo dell'Al-Feiha. I campioni d'Arabia hanno staccato di 5 punti l'Al-Nassr di CR7 e or ...