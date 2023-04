Spezia-Salernitana | le formazioni ufficiali | Semplici sceglie Verde | Dia con Piatek

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Spezia - Salernitana ?? #SpeziaSalernitana #macteanimo #forzagranata - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Spezia-Salernitana, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Spezia-Salernitana, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : SERIE A - Spezia-Salernitana, le formazioni ufficiali - CalcioPillole : Monza-Lazio e Spezia-Salernitana, le formazioni ufficiali delle 15:00. #MonzaLazio #SpeziaSalernitana. -

Le formazioni ufficiali di Monza - Lazio, match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023.(4 - 3 - 3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Ekdal, Bourabia, Kovalenko; Gyasi, Shomurodov, Verde. ...In programma alle 15 e valide per la 28esima giornata, Monza - Lazio everranno seguite in tempo reale da Calciomercato.itArchiviati gli anticipi del sabato e delle 12.30, la ventottesima giornata di Serie A entra nel vivo con due partite pomeridiane:...... Napoli 71, Lazio 52, Inter 50*, Milan 48, Atalanta 48*, Roma 47, Juventus 44**, Fiorentina 40*, Udinese 38, Bologna 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27,27,...

Spezia-Salernitana: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta Virgilio Sport

Al Picco si gioca alle 15 uno scontro salvezza decisivo per le sorti di Spezia e Salernitana. Queste le scelte ufficiali di Leonardo Semplici e Paulo Sousa.LA SPEZIA - Tutto pronto nella bolgia del Picco, dove lo Spezia di mister Semplici si appresta a scendere in campo per affrontare la Salernitana, in una sfida valida per la ventottesima giornata di ca ...