“Dopo la partita si può dire che sono stati due punti persi ma | a mente fredda | un punto che ci fa bene Con la Reggina una delle otto finali da qui alla fine”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri ?? ??Allegri: « Domani sera abbiamo una partita di ripresa, dopo le sos… - parallelecinico : Lui è Elia Morandotti, 18 anni, figlio d'arte di Riccardo che giocò vent'anni in Serie A tra Torino, Virtus e Veron… - botaomeravillao : Mi sintonizzo distrattamente su Bologna-Udinese e dopo qualche minuto di partita mi accorgo che sta arbitrando una… - IRebell05 : RT @GiuseLatorraca2: #Allegri dopo #JuveVerona: 'Nella classifica sul campo, abbiamo 9 punti più dell'inter, 7 più della Lazio (momentaneam… -

L'Alghero tornera a giocare il 16 aprile sul campo del Valledoria, poi una settimanal'ultimadi campionato in casa, al "Pino Cuccureddu" di Maria Pia, e sara l'occasione per salutare e ...piuttosto accesa e nervosa in questo avvio di ripresa 46' riparte la gara, nessun cambio ... chance per la Priamar su calcio piazzato 24' rimangono a terra due giocatori biancorossiuno ...Lo fa battendo il Verona per 1 - 0 grazie al gol di Moise Kean , tornato in campole due ... Poi le due delicate partite di Europa League contro lo Sporting Lisbona , con in mezzo lacon il ...

"Dopo la sosta partite difficili, ma noi abbiamo reagito bene", le parole di Allegri dopo il Verona OA Sport

Microplastiche nell'astuccio larvale di alcune famiglie di tricotteri nel Gari: la scoperta nel corso delle attività di monitoraggio in un punto di campionamento all'interno del ...Dopo il deludente pareggio contro il Verona, il Torino di Giuseppe Scurto, oggi sostituito in panchina da Christian Fioratti per scontare la squalifica, torna alla vittoria nella difficile trasferta..