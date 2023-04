"Temo per il mio 77 per cento": Luca Zaia distrugge Elly Schlein con una sola frase (Di sabato 1 aprile 2023) Rivendica un risultato storico, il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, governatore uscente e rientrante: «Nel 2022, perla prima volta, grazie alle politiche per la famiglia in cui abbiamo investito il 300% in più siamo riusciti a fermare il calo demografico, non succedeva da decenni. Ci sono state 2 nascite in più rispetto ai decessi. Dovrà essere una delle sfide principali dell'Europa dei prossimi anni». Fedriga è al centro del palco allestito a Palazzo d'Aronco, sala Ajace, a Udine, insieme a tutti i governatori leghisti schierati in forze: il veneto Luca Zaia, il lombardo Attilio Fontana, il collega del Trentino Alto Adige Maurizio Fugatti, il presidente Christian Solinas che fa parte del Partito d'Azione Sardo ma di fatto è della Lega, l'umbra Donatella Tesei e il sindaco di Udine Pietro Fontanini, anche lui ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Rivendica un risultato storico, il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, governatore uscente e rientrante: «Nel 2022, perla prima volta, grazie alle politiche per la famiglia in cui abbiamo investito il 300% in più siamo riusciti a fermare il calo demografico, non succedeva da decenni. Ci sono state 2 nascite in più rispetto ai decessi. Dovrà essere una delle sfide principali dell'Europa dei prossimi anni». Fedriga è al centro del palco allestito a Palazzo d'Aronco, sala Ajace, a Udine, insieme a tutti i governatori leghisti schierati in forze: il veneto, il lombardo Attilio Fontana, il collega del Trentino Alto Adige Maurizio Fugatti, il presidente Christian Solinas che fa parte del Partito d'Azione Sardo ma di fatto è della Lega, l'umbra Donatella Tesei e il sindaco di Udine Pietro Fontanini, anche lui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalamidaFabio : Il “nuovo” codice degli appalti segue perfettamente la logica di questo Governo: se rubi un po’ chiudiamo un occhio… - Libero_official : La #Schlein debutta come segretaria alle regionali in #FriuliVeneziaGiulia. Il #Pd rischia una batosta storica, le… - di_lorenza : @GeorgeSpalluto Sono tristissima, a parte lo spettacolo che è stato fantastico. Temo tanto per Jannik, perché ha sp… - EnzoCherici : @LaPrimaManina Temo che la prima multa scatterà per il ministero del Made In Italy... - stivgma_s : Letteralmente appena pianto per due tiktok abbiamo oltrepassato la linea di non ritorno temo -