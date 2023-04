Roma, neonato di 6 giorni salvato dalla Polizia Locale e battezzato dal papa in ospedale (Di sabato 1 aprile 2023) Roma. Una vera e propria corsa contro il tempo, con direzione ospedale, per poter salvare un neonato di appena 6 giorni che aveva accidentalmente battuto la testa dopo essere caduto dal suo seggiolino. Roma, papa Francesco fa visita ai bimbi malati di tumore del Gemelli: domani le sue dimissioni salvato dalla Locale e battezzato dal papa in ospedale: la storia Il piccolino aveva anche perso i sensi, e per tale la ragione la madre era a dir poco disperata. Dopo l’arrivo tempestivo in ospedale, grazie anche alla rapidità operativa della Polizia Locale, il piccolo Michelangelo ha avuto l’onore di essere battezzato dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023). Una vera e propria corsa contro il tempo, con direzione, per poter salvare undi appena 6che aveva accidentalmente battuto la testa dopo essere caduto dal suo seggiolino.Francesco fa visita ai bimbi malati di tumore del Gemelli: domani le sue dimissionidalin: la storia Il piccolino aveva anche perso i sensi, e per tale la ragione la madre era a dir poco disperata. Dopo l’arrivo tempestivo in, grazie anche alla rapidità operativa della, il piccolo Michelangelo ha avuto l’onore di esseredal ...

