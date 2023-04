"Prepara i russi alla bomba atomica": la più inquietante conferma su Putin (Di sabato 1 aprile 2023) Dimitry Muratov, giornalista grande oppositore del regime avvisa: la propaganda Putiniana sta cercando di far digerire la idea che l'atomica può essere necessaria. «Due generazioni hanno vissuto senza la minaccia di una guerra nucleare», Muratov in una intervista. «Ma questo periodo è finito. Putin premerà il pulsante nucleare o no? Chissà? Nessuno lo sa. Non c'è una sola persona che possa dirlo con certezza». Da quando la russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022, quello che la Bbc definisce «il tintinnio di sciabole nucleari di Mosca» è stato forte e frequente. Alti funzionari hanno lasciato intendere che le nazioni occidentali che armano l'Ucraina non dovrebbero spingere la russia troppo oltre. Pochi giorni fa, il presidente russo Vladimir ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Dimitry Muratov, giornalista grande oppositore del regime avvisa: la propagandaiana sta cercando di far digerire la idea che l'può essere necessaria. «Due generazioni hanno vissuto senza la minaccia di una guerra nucleare», Muratov in una intervista. «Ma questo periodo è finito.premerà il pulsante nucleare o no? Chissà? Nessuno lo sa. Non c'è una sola persona che possa dirlo con certezza». Da quando laa ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022, quello che la Bbc definisce «il tintinnio di sciabole nucleari di Mosca» è stato forte e frequente. Alti funzionari hanno lasciato intendere che le nazioni occidentali che armano l'Ucraina non dovrebbero spingere laa troppo oltre. Pochi giorni fa, il presidente russo Vladimir ...

