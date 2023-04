Maratona Milano 2023: programma, orario, tv, streaming (Di sabato 1 aprile 2023) Domenica 2 aprile andrà in scena la Maratona di Milano 2023. Yeman Crippa è l’uomo più atteso: il Campione d’Europa dei 10000 metri, nonché bronzo continentale sulla mezza distanza, farà il proprio debutto sui 42,195 km. Il fuoriclasse trentino ha scelto la grande classica nel capoluogo lombardo per il proprio esordio, dopo che lo scorso anno divenne il primo italiano a scendere sotto l’ora sulla ‘mezza’ (59:26 a Napoli). L’azzurro andrà a caccia del record italiano, provando a migliorare quanto fatto da da Iliass Aouani un paio di settimane fa (2h07:16 a Barcellona). Si tratta di un test importante per capire se davvero il nostro portacolori può avere un futuro ai massimi livelli in questa specialità. Il percorso è il consueto, capace di conciliare le esigenze di scorrevolezza dei top runner e degli amatori evoluti, che negli ultimi ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Domenica 2 aprile andrà in scena ladi. Yeman Crippa è l’uomo più atteso: il Campione d’Europa dei 10000 metri, nonché bronzo continentale sulla mezza distanza, farà il proprio debutto sui 42,195 km. Il fuoriclasse trentino ha scelto la grande classica nel capoluogo lombardo per il proprio esordio, dopo che lo scorso anno divenne il primo italiano a scendere sotto l’ora sulla ‘mezza’ (59:26 a Napoli). L’azzurro andrà a caccia del record italiano, provando a migliorare quanto fatto da da Iliass Aouani un paio di settimane fa (2h07:16 a Barcellona). Si tratta di un test importante per capire se davvero il nostro portacolori può avere un futuro ai massimi livelli in questa specialità. Il percorso è il consueto, capace di conciliare le esigenze di scorrevolezza dei top runner e degli amatori evoluti, che negli ultimi ...

