Giulia Salemi compie 30 anni: il super party e gli invitati (Video) (Di sabato 1 aprile 2023) Ha festeggiato i suoi primi 30 anni Giulia Salemi, volto social della settima edizione del Grande Fratello Vip. In una location da mille e una notte, l’influencer di origini persiane ha spento le candeline circondata da tantissimi amici, dal suo Pierpaolo Pretelli e da diversi volti del mondo dello spettacolo come Federica Nargi, Bianca Atzei, Elettra Lamborghini, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi. Nome scelto per l’esclusivissimo party: Salotto Salemi. Tanta la musica, rigorosamente “live”! Già perché Giulia Salemi ha stupito tutti i presenti facendo intervenire nel corso del suo mega party i Gemelli Diversi, Paolo Meneguzzi e i Sonohra, che si sono esibiti con le loro hit più celebri. Due gli outfit indossati dall’ex Vippona: un lungo abito bianco ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 aprile 2023) Ha festeggiato i suoi primi 30, volto social della settima edizione del Grande Fratello Vip. In una location da mille e una notte, l’influencer di origini persiane ha spento le candeline circondata da tantissimi amici, dal suo Pierpaolo Pretelli e da diversi volti del mondo dello spettacolo come Federica Nargi, Bianca Atzei, Elettra Lamborghini, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi. Nome scelto per l’esclusivissimo: Salotto. Tanta la musica, rigorosamente “live”! Già perchéha stupito tutti i presenti facendo intervenire nel corso del suo megai Gemelli Diversi, Paolo Meneguzzi e i Sonohra, che si sono esibiti con le loro hit più celebri. Due gli outfit indossati dall’ex Vippona: un lungo abito bianco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioR101 : Giulia Salemi saluta gli ascoltatori di R101?? Non è un addio ma un arrivederci ???? Giulia grazie di cuore??… - GrandeFratello : È tempo di Semifinale nella Casa di #GFVIP e non vediamo l'ora commentarla stasera con i nostri ospiti: Orietta Ber… - fanpage : “Anche se sono apparentemente felice, resto una ragazza tormentata”, racconta #GiuliaSalemi in un’intervista a cuo… - YseFrancy : RT @IsaeChia: Giulia Salemi compie 30 anni: il super party e gli invitati (Video) Il volto del #GfVip ha festeggiato in compagnia degli a… - Graziel28460337 : RT @IsaeChia: Giulia Salemi compie 30 anni: il super party e gli invitati (Video) Il volto del #GfVip ha festeggiato in compagnia degli a… -