Calcio | Pioli | ' prossimi due mesi decisivi | servono qualità e mentalità come Sinner'

(Di sabato 1 aprile 2023) Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - "Iduesarannoe possiamo ancora fare tanto". Lo dice l'allenatore del Milan Stefanoin conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli capolista al 'Maradona'. "ha giocato di, tutte cose cheper vincere una grande sfida, e serviranno anche a noi -aggiunge il tecnico rossonero facendo riferimento alla vittoria dell'altoatesino sul numero uno del mondo Carlos Alcaraz in semifinale a Miami-. Gli ultimi duesono stati sotto tono in campionato, ma la squadra non ha dimenticato quello che deve fare".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Napoli, che tegola lo stop di Osimhen. Ma c’è un vantaggio: Pioli non lo studierà#SerieA - acmilan : #ACMilan for Special: Mister Pioli e il @vharese ??? Una giornata alla guida della formazione che partecipa alla Div… - Gazzetta_it : Serio, lavoratore, autocritico: il #Milan vota Pioli, e vuole andare avanti con lui - gianmilan76 : RT @sportface2016: #Napoli-#Milan, #Pioli: “#Sinner ha giocato con qualità e mentalità. Noi abbiamo il suo stesso spirito” - sportface2016 : #Napoli-#Milan, #Pioli: “#Sinner ha giocato con qualità e mentalità. Noi abbiamo il suo stesso spirito” -

Stefanotraccia un riga guardando al rush finale tra campionato e coppe. Napoli - Milan, con fischio d'inizio domani alle 20.45 del Maradona, per il tecnico rossonero è già cominciata: "Durante ...Non credo che giocheremo a specchio" Milano 04/12/2021 - campionato diserie A / Milan - Salernitana / foto Image Sport nella foto: StefanoAlla vigilia di Napoli - Milan ,parla ...Per sua natura Stefanoè poco portato a vivere nel passato. Preferisce capire come impostare ciò che verrà piuttosto che immaginare come sarebbe potuta andare facendo scelte diverse. Ci sono però delle volte in cui ...

Pioli "risultato col Napoli non incide sulla Champions" - Calcio Agenzia ANSA

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan mister Pioli ha parlato della stagione della squadra finora, tra alti e bassi: "Credo di allenare un gruppo molto responsabile ...Alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli capolista, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.