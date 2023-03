Sabatini: «L’Inter non può permettersi di uscire dalle prime quattro» (Di venerdì 31 marzo 2023) Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del match che L’Inter dovrà giocare domani contro la Fiorentina, sottolineando l’importanza delle assenze di Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. Il momento è delicato per i nerazzurri. Questo il suo pensiero a Radio Radio. SENZA CERTEZZE ? Il giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato queste dichiarazioni in merito alla gara che L’Inter dovrà giocare domani contro la Fiorentina a San Siro (vedi articolo) e non solo a Radio Radio: «L’Inter non può permettersi di uscire dalle prime quattro in classifica perché non ha la certezza né di vincere la Coppa Italia né tantomeno la Champions League. Deve fare i conti con l’ottimo momento di forma della Fiorentina e con alcune assenze ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) Il giornalista Sandroha parlato del match chedovrà giocare domani contro la Fiorentina, sottolineando l’importanza delle assenze di Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. Il momento è delicato per i nerazzurri. Questo il suo pensiero a Radio Radio. SENZA CERTEZZE ? Il giornalista Sandroha rilasciato queste dichiarazioni in merito alla gara chedovrà giocare domani contro la Fiorentina a San Siro (vedi articolo) e non solo a Radio Radio: «non puòdiin classifica perché non ha la certezza né di vincere la Coppa Italia né tantomeno la Champions League. Deve fare i conti con l’ottimo momento di forma della Fiorentina e con alcune assenze ...

