Inter, verso la Juventus col risveglio Lukaku e il KO Calhanoglu – TS (Di venerdì 31 marzo 2023) Tra la ripresa di Lukaku e l'infortunio di Calhanoglu, l'Inter si prepara alla sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Di seguito le informazioni riportate da Tuttosport sulla condizione dei nerazzurri. RISVOLTI – La pausa delle Nazionali per l'Inter ha due risvolti, uno positivo con i quattro gol di Romelu Lukaku col Belgio e uno negativo con l'infortunio di Hakan Calhanoglu con la Turchia. I nerazzurri, dunque, sono a corto di un'arma a centrocampo ma sperano di averne recuperata un'altra in attacco, soprattutto in vista dei tanti impegni. Il primo della lunga lista di aprile è quello contro la Juventus in Coppa Italia ma quello imminente è in campionato contro la Fiorentina. È questa la sfida in cui l'Inter potrà rendersi conto se ...

