Myanmar | Aung non vota più qui

(Di giovedì 30 marzo 2023) Le tenebre che avvolgono ilnon sono solo una metafora. A Yangon o a Mandalay, in uno sperduto villaggio o in una metropoli, il buio avvolge il Paese durante first appeared on il manifesto.

In Mynamar la commissione elettorale controllata dalla giunta militare al potere ha sciolto il partito diSan Suu Kyi per non essersi registrato sulla base della nuova legge elettorale in vigore.Naypyidaw , 29. La commissione elettorale delha annunciato lo scioglimento forzato del partito della leader depostaSan Suu Kyi, la Lega nazionale per la democrazia (Nld). La motivazione della decisione, riferita dalla tv statale ...A poco più di due anni dal golpe del primo febbraio 2021, che ha deposto il governo democraticamente eletto della consigliera di StatoSan Suu Kyi , il governo militare delappare sempre più in difficoltà, sia sul fronte politico come dimostrato dal rinvio dei piani per il ritorno alle urne e dallo scioglimento di decine ...

MYANMAR Yangon, elezioni: sciolto il partito di Aung San Suu Kyi ... AsiaNews

Ad affermarlo è un rapporto pubblicato ieri dall'International Crisis Group. La giunta golpista birmana vuole a tutti i costi tenere votazioni nazionali per cancellare la vittoria della Leg ...Naypyidaw, 29 mar 15:41 - (Agenzia Nova) - A poco più di due anni dal golpe del primo febbraio 2021, che ha deposto il governo democraticamente eletto della consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il ...