LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-3, 6-1 ATP Miami 2023 in DIRETTA: match dominato. "Se gioco bene, me la gioco con tutti"

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Sinner

JANNIK Sinner: "SE gioco bene, SO CHE ME LA gioco ALLA PARI CONTRO tutti"

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO Sinner CON LA SEMIFINALE A Miami?

0.47 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buonanotte. Un saluto sportivo.

0.45 Lo diciamo senza timori, amici di OA Sport: anche se Sinner dovesse affrontare Alcaraz in semifinale, non solo non partirebbe battuto, ma sarebbe un 50 e 50. Oggi contro Ruusuvuori, pur dominando, ha giocato con il freno a mano tirato. Siamo certi che venerdì tirerà fuori il massimo del potenziale.

0.43 Venerdì 31 marzo (probabilmente nella notte tra ...

