Juve Stabia-Avellino, scatta la vendita dei tagliandi: tutte le info (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo il via libera del GOS, come annunciato nelle scorse ore, l'Us Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Juve Stabia–Avellino che verrà disputata domenica 2 aprile 2023 alle ore 17.30, saranno disponibili per il settore ospiti dello Stadio "Romeo Menti" 400 biglietti. I ticket avranno un prezzo di€ 10,00 + diritti prevendita e saranno acquistabili online ed ai punti vendita autorizzati del circuito Go2. La gara è stata definita dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive "connotata da elevati profili di rischio". Pertanto i biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati soltanto dai possessori della fidelity card "Finché Vivrò". La vendita dei biglietti avrà inizio nella ...

ottopagine : Avellino: ancora in 5 ai box, le ultime verso il derby con la Juve Stabia #Avellino - usavellino1912_ : ?? ?? | ???????????????? ???????? Juve Stabia ?? Avellino ?? Serie C - Serie C ?? Domenica 2 aprile ?? Tutte le info per assistere… - ssjuvestabiaspa : Lega Pro, Juve Stabia-Avellino, biglietti in vendita: i dettagli #ForzaJuveStabia - TuttoAvellinoit : Juve Stabia-Avellino, via libera a 400 tifosi ospiti dotati di fidelity card