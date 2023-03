Bastoni-Inter, il rinnovo lo vogliono entrambe le parti! – Sky (Di mercoledì 29 marzo 2023) C’è stato l’incontro tra l’agente Tullio Tinti e la dirigenza dell’Inter, oggetto dei discorsi è stato il rinnovo di Alessandro Bastoni. Andrea Paventi dà aggiornamenti sulla situazione per Sky Sport da Appiano Gentile. FUTURO – Il futuro è tema centrale in casa Inter, Andrea Paventi parla della situazione di Alessandro Bastoni: «Bastoni è il secondo giocatore in scadenza a giugno del 2024, quindi si vorrebbe evitare una situazione simile a quella di Milan Skriniar. Oggi c’è stato il primo incontro per gettare le basi tra Tullio Tinti e l’Inter, il rinnovo lo vogliono entrambe le parti perché la dirigenza vuole aumentare significativamente lo stipendio del giocatore, che a sua volta vuole rimanere. ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) C’è stato l’incontro tra l’agente Tullio Tinti e la dirigenza dell’, oggetto dei discorsi è stato ildi Alessandro. Andrea Paventi dà aggiornamenti sulla situazione per Sky Sport da Appiano Gentile. FUTURO – Il futuro è tema centrale in casa, Andrea Paventi parla della situazione di Alessandro: «è il secondo giocatore in scadenza a giugno del 2024, quindi si vorrebbe evitare una situazione simile a quella di Milan Skriniar. Oggi c’è stato il primo incontro per gettare le basi tra Tullio Tinti e l’, illole parti perché la dirigenza vuole aumentare significativamente lo stipendio del giocatore, che a sua volta vuole rimanere. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Agente #Bastoni: “Sono i primi incontri, ce ne saranno altri. Tranquillizzare i tifosi? Non capisco perché debbano… - MCriscitiello : Come scriviamo su - Gazzetta_it : Inter, che fai con #Bastoni? C'è il rischio di uno Skriniar bis. E la Premier osserva - ErGeometra : Assolutamente comprensibile che Bastoni (o chi lavora per lui) chieda 7m. Non tanto perche li vale, puo valere ma p… - GianmarcoDaria : ???? Bastoni vuole prolungare il suo contrattato con l'Inter anche se c'è ancora distanza sulle cifre: la richiesta f… -