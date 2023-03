Graduatorie ATA 24 mesi | domande probabilmente dopo le vacanze di Pasqua

(Di martedì 28 marzo 2023) Si resta in attesa della nota ministeriale di indizione dei bandi regionali per l'aggiornamento delleATA 24. Quando si potrà fare domanda? Le date saranno disposte dalla circolare del Ministero e dai bandi emessi dagli Uffici scolastici regionali. Un'anticipazione sulla data di avvio delle procedure è stata data da Cristina Dal Pino di Anief durante una diretta su Orizzonte Scuola tv. L'articolo .

Con nota del 22 marzo l'Ufficio scolastico provinciale di Catania ha informato che sta procedendo ad effettuare un controllo a campione ...Scandalo senza fine dei diplomi falsi a bidelli per scalare le vette delle graduatorie. Il Tar Salerno, con sentenza definitiva, dà ragione all’Ufficio scolastico regionale ...