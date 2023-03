Vitiello: "E' una stagione magnifica che porterà alla vittoria dello Scudetto, su Osimhen e Kvara.." (Di lunedì 27 marzo 2023) Vincenzo Vitiello, direttore editoriale di "TerzoTempoNapoli.com", ha rilasciato un'intervista a "Azzurronapoli24", di seguito le sue dichiarazioni: Cosa ne pensa della stagione attuale azzurra, e se è d’accordo con ADL nel provare a continuare anche la prossima con gli stessi risultati ? "E’ stata una magnifica stagione che si concluderà, probabilmente, con conquista del tanto agognato Scudetto – che manca all’Ombra del Vesuvio da ben 33 anni – oltre ad un cammino in Champions League mai effettuato dal Napoli nella sua storia. Napoli ha sognato il ‘Titolo Tricolore’ da decenni, ma la squadra azzurra si è avvicinata solo con alcuni piazzamenti al secondo posto dopo il ritorno in Serie A. Aurelio De Laurentiis – di fatto- ha aperto un ciclo che dovrebbe portare il Napoli – con continuità- ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Vincenzo, direttore editoriale di "TerzoTempoNapoli.com", ha rilasciato un'intervista a "Azzurronapoli24", di seguito le sue dichiarazioni: Cosa ne pensa dellaattuale azzurra, e se è d’accordo con ADL nel provare a continuare anche la prossima con gli stessi risultati ? "E’ stata unache si concluderà, probabilmente, con conquista del tanto agognato– che manca all’Ombra del Vesuvio da ben 33 anni – oltre ad un cammino in Champions League mai effettuato dal Napoli nella sua storia. Napoli ha sognato il ‘Titolo Tricolore’ da decenni, ma la squadra azzurra si è avvicinata solo con alcuni piazzamenti al secondo posto dopo il ritorno in Serie A. Aurelio De Laurentiis – di fatto- ha aperto un ciclo che dovrebbe portare il Napoli – con continuità- ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... musagete10 : @MaStep92__ Spesso i vari Longo, Vitiello ecc balbettano mentre fanno una domanda meno banale del solito (es Tomori… - vitiello_mp4 : @lios_1926 Vabbè Pempè è una punta che in nazionale adattano a esterno La sua resta una cazzata eh però avrei pre… - scocciadilucian : @Vicidominus @vitiello_mp4 Penso che sia stato fatto per minacciare l’udinese , voi non lo fate giocare e io lo ren… - vitiello_mp4 : @Torrenapoli1 Si sarà appiccicato con i giocatori (l'altro giorno disse che nello spogliatoio c'era una talpa) - denimgiapponesi : una ragazza perde tutto l’interesse da parte mia dal momento in cui inizia ad uscire con tony vitiello di frattamag… -

Sui Monti dauni la Capitale della Gentilezza ... com'era già nelle intenzioni della rete della Gentilezza che ha unito una ventina di comunità tra ... rispettivamente rappresentate da Anna Vitiello e Arcangela De Vivo . Per la provincia di Foggia ne ... Poggiomarino sceglie la Gentilezza ... a partire dai più piccoli della comunità, significa preparare terreno fertile per una più radicata ... le ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza Anna Vitiello, Arcangela De Vivo, il coordinatore del ... La Scafatese la spunta col Montemiletto Gli uomini di Sgambati si presentano al 'Giovanni Vitiello' con il coltello tra i denti per provare a conquistare punti vitali che le permetterebbero di continuare a sognare una salvezza diretta ... ... com'era già nelle intenzioni della rete della Gentilezza che ha unitoventina di comunità tra ... rispettivamente rappresentate da Annae Arcangela De Vivo . Per la provincia di Foggia ne ...... a partire dai più piccoli della comunità, significa preparare terreno fertile perpiù radicata ... le ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza Anna, Arcangela De Vivo, il coordinatore del ...Gli uomini di Sgambati si presentano al 'Giovanni' con il coltello tra i denti per provare a conquistare punti vitali che le permetterebbero di continuare a sognaresalvezza diretta ... Con EnergEtica, Varese diventa protagonista della transizione green InformazioneOnline.it Rapina a mano armata in tabacchi,un arresto ma si cerca complice Armi in pugno sono riusciti a portare via da una tabaccheria di Pompei (Napoli) 7mila euro, 1500 euro invece il valore dei tabacchi racimolati. Uno dei due rapinatori è stato bloccato in auto con part ... Antonio Vitiello lancia il Bestseller “Dottor Energia” Il Metodo Che Ti Insegna A Capire Le Bollette e A Ridurre Costi e Sprechi di Energia Elettrica e Gas per la Tua Casa e Azienda Risparmiando Tempo e Soldi ... Armi in pugno sono riusciti a portare via da una tabaccheria di Pompei (Napoli) 7mila euro, 1500 euro invece il valore dei tabacchi racimolati. Uno dei due rapinatori è stato bloccato in auto con part ...Il Metodo Che Ti Insegna A Capire Le Bollette e A Ridurre Costi e Sprechi di Energia Elettrica e Gas per la Tua Casa e Azienda Risparmiando Tempo e Soldi ...