Morto Gianni Minà |  il giornalista e conduttore aveva 84 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : E’ morto Gianni #Minà - fanpage : ?? È morto Gianni Minà, se ne va un pezzo di storia del giornalismo italiano - repubblica : È morto Gianni Minà. Giornalista e scrittore, aveva 84 anni (notizia in aggiornamento) - EMIGOAL : RT @capuanogio: E’ morto Gianni #Minà - alexarmuzzi : RT @ilpost: È morto Gianni Minà -

A causa di una breve malattia cardiaca, èa 85 anniMinà. L'annuncio della scomparsa del giornalista e scrittore è comparso sulla sua pagina Facebook ufficiale. Nel breve post, accompagnato da una sua foto, si legge che l'autore ...Lutto nel mondo del giornalismo: èall'età di 84 anniMinà. L'annuncio è arrivato tramite un post su Facebook: "Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato ...Minà , giornalista, scrittore e conduttore televisivo scomparso dopo una breve malattia cardiaca, come riporta la sua pagina su Facebook. "Non è stato mai lasciato solo - scrivono i suoi ...

Morto Gianni Minà, il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni ilmessaggero.it

Si è spento a poche settimane dal suo 85° compleanno Gianni Minà, storico giornalista e conduttore televisivo. A darne l'annuncio è il profilo Facebook del giornalista con un breve comunicato: "Gianni ...AGI - È morto all'età di 84 anni Gianni Minà. Lo si apprende dal suo profilo social. "Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato ...