Limiti di velocità - Salvini pensa di alzare i 130 in autostrada: ecco la mappa (Di lunedì 27 marzo 2023) C'era una volta il ministro Pietro Lunardi, imperante il governo Berlusconi. Primi anni del nuovo millennio, l'economia tira, l'Italia va di fretta, il titolare del dicastero delle Infrastrutture, amante delle grandi opere e inauguratore seriale di cantieri, ritiene che viaggiare a 130 all'ora in autostrada sia troppo poco. Chiede e ottiene che la soglia sia portata a 150. Sulla carta, però, ché un ventennio dopo il provvedimento, teoricamente in vigore, è rimasto lettera morta. Dall'estate del 2003, quella della grande riforma del Codice (patente a punti, luci accese di giorno, giubbino riflettente, soprattutto introduzione della patente a punti), i gestori delle autostrade hanno la facoltà d'innalzare il limite a 150 km/h qualora sussistano precise condizioni: tre corsie per senso di marcia, intensità del traffico adeguata, condizioni meteo ottimali ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 marzo 2023) C'era una volta il ministro Pietro Lunardi, imperante il governo Berlusconi. Primi anni del nuovo millennio, l'economia tira, l'Italia va di fretta, il titolare del dicastero delle Infrastrutture, amante delle grandi opere e inauguratore seriale di cantieri, ritiene che viaggiare a 130 all'ora insia troppo poco. Chiede e ottiene che la soglia sia portata a 150. Sulla carta, però, ché un ventennio dopo il provvedimento, teoricamente in vigore, è rimasto lettera morta. Dall'estate del 2003, quella della grande riforma del Codice (patente a punti, luci accese di giorno, giubbino riflettente, soprattutto introduzione della patente a punti), i gestori delle autostrade hanno la facoltà d'innil limite a 150 km/h qualora sussistano precise condizioni: tre corsie per senso di marcia, intensità del traffico adeguata, condizioni meteo ottimali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : 1'37'226. Un giro strappalacrime. Da All In. Qualsiasi cosa possiate pensare o dire di Marc Marquez, ripensate a qu… - pgcala : @itsmeback_ ... e se superi i limiti di velocità? A LETTO SENZA CENA! - andytava : @gualtierieurope Ma Giove Pluvio.... Quanto avete speso per la 'sicurezza stradale' di tre corsie senza limiti di v… - MiyakeEau : RT @LoisZorro: @MiyakeEau Anche perché le strade che abbiamo non è che sono proprio il massimo per la velocità. Si occupasse di quelle prim… - LoisZorro : @MiyakeEau Anche perché le strade che abbiamo non è che sono proprio il massimo per la velocità. Si occupasse di quelle prima dei limiti -

Ecco dove sono gli autovelox nel trapanese e in Sicilia fino a domenica 2 aprile Bisogna moderare la velocità e soprattutto adeguarla al tipo di strada e rispettare i limiti di velocità indicati. Con questo obiettivo ogni settimna la polizia di Stato diffonde la comunicazione ... Attiva la promo Virgin Fibra Pura a 24,49 euro ...49 euro Virgin Fibra Pura i dettagli dell'offerta Scegliendo Virgin Fibra hai la fibra pura direttamente a casa tua, per avere una connessione senza limiti potente e stabile ad una velocità fino a 1 ... La trasformazione digitale può valere 251 miliardi per l'economia italiana Nord e sud viaggiano a velocità diverse. Il Pnrr può colmare questo gap geografico ma serve superare alcuni limiti strutturali come la frammentazione amministrativa ed il divario in termini ... Bisogna moderare lae soprattutto adeguarla al tipo di strada e rispettare idiindicati. Con questo obiettivo ogni settimna la polizia di Stato diffonde la comunicazione ......49 euro Virgin Fibra Pura i dettagli dell'offerta Scegliendo Virgin Fibra hai la fibra pura direttamente a casa tua, per avere una connessione senzapotente e stabile ad unafino a 1 ...Nord e sud viaggiano adiverse. Il Pnrr può colmare questo gap geografico ma serve superare alcunistrutturali come la frammentazione amministrativa ed il divario in termini ... limiti velocità Acdc Tar BaraondaNews