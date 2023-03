Killers of the Flower Moon: svelata la data prevista per l'uscita del film di Martin Scorsese (Di lunedì 27 marzo 2023) Apple ha svelato la data prevista per l'uscita nelle sale americane di Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese. Killers of the Flower Moon ha ora una data d'uscita prevista nelle sale americane: il 6 ottobre il film diretto da Martin Scorsese arriverà nelle sale di alcune città, per poi essere distribuito a livello nazionale il 20 ottobre. Successivamente il lungometraggio arriverà in streaming su Apple TV+. La distribuzione del film Killers of the Flower Moon sarà curata da Paramount, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 marzo 2023) Apple ha svelato laper l'nelle sale americane diof the, il nuovodiretto daof theha ora unad'nelle sale americane: il 6 ottobre ildiretto daarriverà nelle sale di alcune città, per poi essere distribuito a livello nazionale il 20 ottobre. Successivamente il lungometraggio arriverà in streaming su Apple TV+. La distribuzione delof thesarà curata da Paramount, ...

