Harry è a Londra senza Meghan Markle. Ma Carlo non lo vuole vedere (Di lunedì 27 marzo 2023) Harry è tornato a Londra a sorpresa per un'udienza in tribunale contro il Mail. Il Principe è da solo, senza Meghan Markle, ma Re Carlo si rifiuta di incontrarlo, ufficialmente perché troppo impegnato anche se il suo viaggio in Francia è saltato. Harry a Londra senza Meghan Markle Harry è dunque volato a Londra per un breve viaggio in patria a poco più di un mese dall'incoronazione di suo padre Carlo, che si terrà il prossimo 6 maggio. La sua presenza in Gran Bretagna fa pensare che lui e Meghan Markle ci saranno anche il giorno della prestigiosa cerimonia, sebbene non abbiano ancora risposto ...

