Europee | Letizia Moratti lancia progetto | ' un nuovo partito con realtà civiche locali'

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Un partito/piattaforma su cui far convergere le esperienze maturate in ambito locale con il primo obiettivo di portare le sue componenti a partecipare alle elezioni Europee; un partito che non è un partito personale con una costruzione verticistica e un leader che si impossessa di un'area che viene gestita con criteri privatistici con il conseguente depauperamento dei contenuti, ma può essere immaginato come una piramide rovesciata, cioè un partito che abbia al vertice la base delle diverse esperienze locali e alla base un vertice che deve unificare le varie istanze. È questa la piattaforma di partenza del progetto politico lanciato da Letizia Moratti agli Stati Generali organizzati dalla ...

