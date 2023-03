Agresti: «Inzaghi doveva fare di più! Bilancio Inter inaccettabile!» (Di lunedì 27 marzo 2023) Agresti commenta la situazione dell’Inter, toccando diversi punti. Dal Bilancio di Inzaghi, a suo dire negativo, all’eventuale ritorno di Conte, passando per il rinnovo di De Vrij e le difficoltà economiche del club. Di seguito il lungo Intervento del giornalista sulle frequenze di Radio Sportiva. DISTACCO INGIUSTIFICATO – Stefano Agresti dice la sua sull’Inter e sulla stagione di Simone Inzaghi. Così il giornalista nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «L’Inter ha avuto e ha ancora problemi economici rilevanti ma, comunque, i dirigenti sono riusciti a costruire una squadra competitiva, anche ad alto livello. Penso che risultati ottenuti sono inferiori rispetto al valore dell’organico. Da questo punto di vista ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)commenta la situazione dell’, toccando diversi punti. Daldi, a suo dire negativo, all’eventuale ritorno di Conte, passando per il rinnovo di De Vrij e le difficoltà economiche del club. Di seguito il lungovento del giornalista sulle frequenze di Radio Sportiva. DISTACCO INGIUSTIFICATO – Stefanodice la sua sull’e sulla stagione di Simone. Così il giornalista nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «L’ha avuto e ha ancora problemi economici rilevanti ma, comunque, i dirigenti sono riusciti a costruire una squadra competitiva, anche ad alto livello. Penso che risultati ottenuti sono inferiori rispetto al valore dell’organico. Da questo punto di vista ...

