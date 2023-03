Ultime Notizie Roma del 26-03-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 marzo 2023)dailynews radiogiornale Chrono Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Russia appartenendo minkia come sta già nucleare la ferma il segretario del consiglio di sicurezza e difesa Nazionale ucraino lexil danilov riferendosi al annuncio di ieri del presidente russo Vladimir Putin è ancora le altree ci parlano di un una produzione di oltre 1600 carri armati entro un anno il presidente turco Recep tayyip erdogan ha ricordato il capo del Cremlino l’importanza di mettere fine al conflitto in Ucraina attraverso negoziati il prima possibile Mosca Intanto è ridimensionato i piani per un ulteriore offensiva e l’Ucraina questa primavera e si concentrerà sulla difesa dei territori conquistati in previsione di una controffensiva delle forze di Kiev che dovrebbe iniziare a breve i comandanti delle forze aeree di Svezia ...