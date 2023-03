Steve Vai, il chitarrista americano, fra i più grandi della storia, sabato 8 aprile in concerto a Jesolo (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo l’emozionante concerto di fine anno della meravigliosa Elisa, la città di Jesolo si prepara ad accogliere un nuovo grande evento internazionale: il concerto del leggendario Steve Vai, chitarrista, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, che torna in Italia per sole due date con il tour di presentazione del suo più recente lavoro discografico “Inviolate”. L’unica data italiana nel Nordest per Steve Vai è dunque in programma il prossimo sabato 8 aprile al Palazzo del Turismo di Jesolo (Ve), con inizio alle 21.00. I biglietti e gli speciali Vip Package per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo ... Leggi su udine20 (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo l’emozionantedi fine annomeravigliosa Elisa, la città disi prepara ad accogliere un nuovo grande evento internazionale: ildel leggendarioVai,, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, che torna in Italia per sole due date con il tour di presentazione del suo più recente lavoro discografico “Inviolate”. L’unica data italiana nel Nordest perVai è dunque in programma il prossimoal Palazzo del Turismo di(Ve), con inizio alle 21.00. I biglietti e gli speciali Vip Package per il, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di...

