Cristiano Malgioglio chiama Raimondo con un altro nome | la gaffe

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV8it : POV: Cristiano Malgioglio ha appena fatto una battuta #100x100ItaliaSpecial - AmiciUfficiale : A giudicare le esibizioni dei cantanti e dei ballerini del Serale di #Amici22 saranno Michele Bravi, Cristiano Malg… - AmiciUfficiale : Fate sentire tutto il vostro calore ai tre nuovi giudici del Serale: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Mal… - sottonacriminal : RT @yleniaindenial1: il duo Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè il più divertente, il più caotico loro sono la mia vita #amici22 http… - la_faty_ : RT @yleniaindenial1: il duo Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè il più divertente, il più caotico loro sono la mia vita #amici22 http… -

A giudicare le loro esibizioni:, Giuseppe Giofrè e Michele Brav i. Come tutti gli anni eccoci pronti per commentare e pagellare le esibizioni musicali. Solo quelle ... non ci ...E proprio durante questa prova dell'allieva di Lorella Cuccarini ed Emanuel Loha lanciato una frecciatina ad Alessandra Celentano dicendo: Anche la terza prova, infine, è andata ...A giudicare le performance presenti i tre nuovi giudici: Michele Bravi,e Giuseppe Giofrè. Enrico Brignano è l'ospite della serata. La puntata di stasera del Serale di Amici 2023 ...

Cristiano Malgioglio non commenterà l'Eurovision Song Contest 2023, Gabriele Corsi: Mi addolora Fanpage.it

Quest’anno come sappiamo a far parte della giuria del Serale di Amici 22 c’è anche Cristiano Malgioglio. Ancora una volta così il celebre e amato paroliere sta conquistando il cuore del pubblico e del ...Se già Cristiano Malgioglio e Michele Bravi l’avevano criticato, anche il terzo giudice di Amici 22 non è stato da meno. Quando la conduttrice gli ha chiesto di votare il giudice ha detto: “Non c’è ...